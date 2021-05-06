  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Manisa’da 592 kişiye ceza
Van'da korkutan deprem!
70 terörist öldürüldü
3 ilde sağanak bekleniyor
Teknoloji "Altay Tankı"nın yerli motoru ilk kez ateşlendi
Teknoloji

"Altay Tankı"nın yerli motoru ilk kez ateşlendi

Altay tankının motoru olacak olan BATU projesinde ilk ateşlemenin Nisan 2021 içerisinde gerçekleştirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:02:00 - 2021-05-06 12:03:33

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor!" ifadelerini kullandı.

BMC Power tarafından projeyle ilgili yapılan açıklamada, "BATU Güç Grubu Projesi’nin yerli ve milli tankımız ALTAY tankına güç vermesi için SSB tarafından BMC POWER’a verilmiş motor, transmisyon ve soğutma paketinden oluşan güç grubu geliştirme projesidir" ifadelerine yer verildi.

Proje kapsamında geliştirilen motorun 1500 HP güç sağlaması, çapraz tahrikli transmisyonun yüksek tork aktarım kabiliyetine sahip olması, soğutma grubunun düşük silüetli araç yapısında yüksek verimle çalışması, kontrol ünitesinin fonksiyon çeşitliğinin fazla olması ve topyekün güç grubunun ALTAY tankının bütün çalışma koşullarında tanka kesintisiz güç sağlayacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiği not edildi.

Motor ilk kez ateşlendi

Bu kapsamda ilk motor çalıştırmasının Nisan 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. BATU projesinin BMC Power Test Merkezi’ndeki test ve kalifkasyon çalışmalarına devam edildiği de vurgulandı. Ticarileşme takvimi olarak ise 2024 yılı olarak gösterildi.

Şirket yetkilileri, güç grubunun motordan sonraki ana unsuru olan transmisyonun ise İngiltere’den tedarik edildiğini açıklandı.

Türkiye’nin Altay ana muharebe tankına yönelik motorun "çok az bir süre önce" ilk kez ateşlendiğini not eden TR Motor CEO’su Dr. Osman Dur, motorun şu an testte olduğunu söyledi.

Altay tankı için geliştirilen BATU motor ve transmisyonu ile ilgili süreç hakkında bilgi veren Dur, "Savunma sanayi ihalelerinde motorlarda yabancı ortaklık şartı var. Yani bir motoru yaparken kesinlikle yabancılardan teknik destek sağlamak mecburiyetindesiniz. ‘Yoksa bu motoru yapamazsınız’ gibi bir düşünce var. Daha önceki şartname böyleydi savunma sanayinin. Ben bunu kırdırdım. Bu motoru biz yaparız. Biz kendi ekibimize güveniyoruz. Know-how transferi, teknoloji transferi benim gözümde hikâyedir" ifadelerini kullandı.

Eskiden BMC Power’da CEO görevi de yürüten Osman Dur, "380 beygirlik projemiz çalıştı, 600 beygirlik proje vardı o çalıştı, Fırtına obüsleri için 1.000 beygir gücünde motor vardı o çalıştı, 1.500 beygirlik Altay tankının motorun tasarımı ve tamamen üretimi bitti, çalıştı ve ilk ateşlemesi yapıldı. Şu anda yüke koşuluyor, test yapılıyor."

Dur, 1.000 beygirlik motorun transmisyonunda İngilizlerle iş birliğine gidildiğini, ilk çalıştırmanın yapıldığını ve test sürecine girildiğini söyledi.

BATU motoru özellikleri

1500 HP Güç Grubu

12 Silindir – V Tip Motor

6+2 Çapraz Tahrikli Transmisyon

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Bahçeli ile akıllarınca alay etmişlerdi: Bülent Aydemir'in ipi çekildi!
Medya

Devlet Bahçeli ile akıllarınca alay etmişlerdi: Bülent Aydemir'in ipi çekildi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısı ile Habertürk Tv ekranlarında dalga geçen Ebru Baki'nin yayın ortağı Bülent Aydemi..
CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu bombalayarak istifa etti!
Siyaset

CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu bombalayarak istifa etti! "650 milyon TL'nin hesabını verin!"

CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yürüten Mustafa Kemal Çiçek, “3 yılda sorumsuzca harcanan 650 mily..
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı! Korkutan 'İstanbul' açıklaması
Dünya

Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı! Korkutan 'İstanbul' açıklaması

Çin'in yörüngeye fırlattığı "Long March 5b" isimli roketin kontrolden çıktığı ve Dünya'ya düşeceği açıklanmıştı. 10 Mayıs'tan önce düşmesi b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay