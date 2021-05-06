"Altay Tankı"nın yerli motoru ilk kez ateşlendi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim mühendisler yapıyor!" ifadelerini kullandı.

BMC Power tarafından projeyle ilgili yapılan açıklamada, "BATU Güç Grubu Projesi’nin yerli ve milli tankımız ALTAY tankına güç vermesi için SSB tarafından BMC POWER’a verilmiş motor, transmisyon ve soğutma paketinden oluşan güç grubu geliştirme projesidir" ifadelerine yer verildi.

Proje kapsamında geliştirilen motorun 1500 HP güç sağlaması, çapraz tahrikli transmisyonun yüksek tork aktarım kabiliyetine sahip olması, soğutma grubunun düşük silüetli araç yapısında yüksek verimle çalışması, kontrol ünitesinin fonksiyon çeşitliğinin fazla olması ve topyekün güç grubunun ALTAY tankının bütün çalışma koşullarında tanka kesintisiz güç sağlayacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiği not edildi.

Motor ilk kez ateşlendi

Bu kapsamda ilk motor çalıştırmasının Nisan 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. BATU projesinin BMC Power Test Merkezi’ndeki test ve kalifkasyon çalışmalarına devam edildiği de vurgulandı. Ticarileşme takvimi olarak ise 2024 yılı olarak gösterildi.

Şirket yetkilileri, güç grubunun motordan sonraki ana unsuru olan transmisyonun ise İngiltere’den tedarik edildiğini açıklandı.

Türkiye’nin Altay ana muharebe tankına yönelik motorun "çok az bir süre önce" ilk kez ateşlendiğini not eden TR Motor CEO’su Dr. Osman Dur, motorun şu an testte olduğunu söyledi.

Altay tankı için geliştirilen BATU motor ve transmisyonu ile ilgili süreç hakkında bilgi veren Dur, "Savunma sanayi ihalelerinde motorlarda yabancı ortaklık şartı var. Yani bir motoru yaparken kesinlikle yabancılardan teknik destek sağlamak mecburiyetindesiniz. ‘Yoksa bu motoru yapamazsınız’ gibi bir düşünce var. Daha önceki şartname böyleydi savunma sanayinin. Ben bunu kırdırdım. Bu motoru biz yaparız. Biz kendi ekibimize güveniyoruz. Know-how transferi, teknoloji transferi benim gözümde hikâyedir" ifadelerini kullandı.

Eskiden BMC Power’da CEO görevi de yürüten Osman Dur, "380 beygirlik projemiz çalıştı, 600 beygirlik proje vardı o çalıştı, Fırtına obüsleri için 1.000 beygir gücünde motor vardı o çalıştı, 1.500 beygirlik Altay tankının motorun tasarımı ve tamamen üretimi bitti, çalıştı ve ilk ateşlemesi yapıldı. Şu anda yüke koşuluyor, test yapılıyor."

Dur, 1.000 beygirlik motorun transmisyonunda İngilizlerle iş birliğine gidildiğini, ilk çalıştırmanın yapıldığını ve test sürecine girildiğini söyledi.

BATU motoru özellikleri

1500 HP Güç Grubu

12 Silindir – V Tip Motor

6+2 Çapraz Tahrikli Transmisyon

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