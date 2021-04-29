ALTAY tankının yerli motoru ilk kez ateşlendi

BMC Power tarafından projeyle ilgili yapılan açıklamada, "BATU Güç Grubu Projesi"nin yerli ve milli tankımız ALTAY tankına güç vermesi için Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından BMC POWER’a verilmiş motor, transmisyon ve soğutma paketinden oluşan güç grubu geliştirme projesidir" ifadelerine yer verildi.

Proje kapsamında geliştirilen motorun 1500 HP güç sağlaması, çapraz tahrikli transmisyonun yüksek tork aktarım kabiliyetine sahip olması, soğutma grubunun düşük silüetli araç yapısında yüksek verimle çalışması, kontrol ünitesinin fonksiyon çeşitliğinin fazla olması ve topyekün güç grubunun ALTAY tankının bütün çalışma koşullarında tanka kesintisiz güç sağlayacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiği not edildi.

Motor ilk kez ateşlendi

Bu kapsamda ilk motor çalıştırmasının Nisan 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. BATU projesinin BMC Power Test Merkezi’ndeki test ve kalifkasyon çalışmalarına devam edildiği de vurgulandı. Ticarileşme takvimi olarak ise 2024 yılı olarak gösterildi.

Şirket yetkilileri, güç grubunun motordan sonraki ana unsuru olan transmisyonun ise İngiltere’den tedarik edildiğini açıklandı.

BATU motoru özellikleri

- 1500 HP Güç Grubu

- 12 Silindir – V Tip Motor

- 6+2 Çapraz Tahrikli Transmisyon

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