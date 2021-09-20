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Spor Altay, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak
Spor

Altay, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Süper Lig'de son maçını galibiyetle tamamlayan Altay, 6. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 09:32:00 -
Altay, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Çaykur Didi Stadı'ndaki Çaykur Rizespor-Altay maçı yarın saat 17.00'de başlayacak. Lige 2'de 2 yaparak başladıktan sonra iki maçını kaybeden Altay, geçen hafta derbi mücadelesinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip ligde 9 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Altay'da Cesar Pinares ve Ahmed Rayan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Çaykur Rizespor'la 13. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 12 maça çıkan Altay, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 18 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 19 gol gördü.

Deplasmandaki 6 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Altay, diğer 5 karşılaşmayı kaybetti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı.

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