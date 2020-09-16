  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı
Spor

Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:20:45 -
Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Murat Uluç'un futbolculuk döneminde kazanılan 2 şampiyonlukta büyük katkısı olduğu belirtildi.

Murat Uluç'un futbolculuktan sonra da takımda yardımcı antrenör olarak görev aldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak sportif direktörlük görevindeki sorumlulukların kariyeri açısından faydalı olmayacağını düşündük. Esas görevi olmayan bir işi, bizler için bugüne kadar yapmayı kabul ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Yeni projelerde kendisiyle tekrar buluşmak üzere."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video
Gündem

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video

Sosyal medyada Kürt vatandaşları hedef alan bir video büyük tepki çekti. Kendisine ‘ülkücü’ süsü veren genç bir kadın kamera önünde dans ede..
İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması
Dünya

İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması

İsrail ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalandı.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı