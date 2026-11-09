Altay: Kentsel dönüşüm ve kamulaştırma yaptığımız yatırım tutarı 25 milyar 685 milyon lira

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm ve kamulaştırma projeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Şehrin dört bir noktasında gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmaları ile Konya’nın ihtişamlı mazisini, geleceğin modern yapısıyla buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bizim için bu çalışmalar; Selçuklu dârülmülkü Konya’nın asırlara uzanan mührünü, şehrimizin her noktasında yeniden görünür kılma gayretidir” ifadelerini kullandı.

“BİZİM DÖNÜŞÜM ANLAYIŞIMIZDA GEÇMİŞLE GELECEĞİ AYNI UFUKTA BULUŞTURMAK VARDIR”

Başkan Altay, bir yandan tarihî mekânları ihya ederken, bir yandan da şehrin hafızasını diri tuttuklarını belirterek, “Bizim dönüşüm anlayışımızda geçmişle geleceği aynı ufukta buluşturmak vardır. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki; Konya, ruhu olan bir şehirdir. Bu ruhu korumadan yapılan her çalışma eksik kalır. İşte bizler de attığımız her adımda; tarihî dokuyu güçlendiren, şehir estetiğini yücelten, medeniyet mirasımıza sahip çıkan bir anlayışla hareket ediyoruz” diye konuştu.

“KAMULAŞTIRMADA TEMEL İLKEMİZ, VATANDAŞIMIZIN HAKKINI VE HUKUKUNU KORUMAKTIR”

Kentsel dönüşüm projelerinden sonra kamulaştırma çalışmalarına da değinen Başkan Altay, “Bu süreçlerde temel ilkemiz her zaman vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaktır. Bu nedenle önceliğimizi uzlaşmaya veriyor; bedelleri hakkaniyetle belirliyor, süreci şeffaflıkla ve karşılıklı rıza anlayışıyla yürütüyoruz. Bu doğrultuda şehir merkezimizde ve ilçelerimizde önemli kamulaştırma işlemleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konya’da kentsel dönüşüm ve kamulaştırmaya dev kaynak

Başkan Altay, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğüne dikkati çekerek, “Yaptığımız işlerin büyüklüğünü rakamlarla ifade etmek gerekirse sadece 2025 yılında içerisinde; 279 bin 314 metrekarelik alanda, 166 bağımsız bölüm ve 18 binanın kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz günden bugüne ise toplam 1 milyon 344 bin metrekarelik alanda, 1.920 bağımsız bölüm ve 702 binanın kamulaştırmasını tamamladık. İşin içine kentsel dönüşüm çalışmalarımızı dâhil ettiğimizde ise yaptığımız işin önemi daha da ortaya çıkıyor. 2018 yılından bugüne kentsel dönüşüm ve kamulaştırma için güncel bedelle yaptığımız yatırım tutarı tamı tamına 25 milyar 685 milyon lira oldu. Şehrimiz için, hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altay, “Bu büyük dönüşüm yolculuğunda, Konya’nın daha güvenli ve yaşanabilir hâle gelmesi için ortaya koyduğumuz çalışmalara öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Projelerimizin hayata geçirilmesinde büyük katkıları bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Murat Kurum’a, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Emlak Konut’a, İller Bankamıza ve sürece destek veren tüm bakanlıklarımıza ve kamu kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve teşkilat mensuplarımıza, birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım ilçe belediye başkanlarımıza, ilgili meslek odalarımıza, muhtarlarımıza ve projelerimizin her aşamasında büyük bir gayret gösteren değerli çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise bu süreçlerde bizlere güvenen, sabır gösteren, uzlaşma kültürüne katkı sunan kıymetli hemşehrilerimize etmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

COP31 ELÇİSİ BAŞKAN ALTAY COP31 KAPSAMINDA ANTALYA’DAKİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanı ve COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Özel Elçisi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Antalya’da düzenlenecek COP31 kapsamında hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan’ın da eşlik ettiği inceleme ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, yerel yönetimlerin bu süreçte üstleneceği sorumluluklara dikkat çekti.

Başkan Altay, Türkiye’nin şu ana kadar düzenlediği en önemli toplantılardan birisi olan COP31 hazırlıklarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Hakikaten yapılan işleri görünce takdir etmemek, hayran kalmamak mümkün değil. Dünyanın birçok yerinde bu tür uluslararası toplantılara katılmış birisi olarak ortaya çıkan başarıdan dolayı başta COP Başkanımız Sayın Murat Kurum Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullandı.

“ÖRNEK BİR UYGULAMAYI BURADA HEM GELEN LİDERLERLE HEM DE TÜM DÜNYAYLA PAYLAŞIYORUZ”

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak organizasyonda gerçekleştirilen çalışmalara değinerek, “Devlet büyüklerinin giriş yapacağı alandayız. Burası bizim açımızdan önemli çünkü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere dünya liderlerinin geldiği yoldaki asfalt Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından inovatif bir şekilde hazırlanmış grafen bir yol. Karbon salınımının azaltıldığı, dünyaya örnek bir uygulamayı burada hem gelen liderlerle hem de tüm dünyayla paylaşıyoruz. Ben emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Zannediyorum bu ana kadar düzenlenmiş en önemli ve en güzel COP toplantısına Antalya ev sahipliği edecek. Mekanlar inanılmaz etkileyici. Konya olarak Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak Kırkikindi ve FERA markalarımızla da burada gelenlere Konya’nın damak tadını anlatacağımız alanlarımız olacak” diye konuştu.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

COP31’in Konya’nın uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılması açısından da önem taşıdığını ifade eden Başkan Altay, “Toplantı salonlarımızda Hazreti Mevlana’nın isminin, Çatalhöyük’ün isminin olmasından da çok etkilendiğimi ifade etmek isterim. Konya’nın tanıtımında gösterdiği bu duyarlılıktan dolayı tüm Konyalılar adına değerli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz Murat Kurum’a tekrar teşekkür ediyorum. Zaten deprem bölgesinde yaptıkları efsane işlerdi ama COP31 toplantısı için hazırlıklarla da kelimenin tam anlamıyla efsane bir iş ortaya çıkmış. Başarılı bir COP toplantısı geçirilmesini ve tüm dünyaya Türkiye’den çok güçlü bir iklim mesajı verilmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“TAMAMI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILAN BU ALANDA HEM ANADOLU’YU HEM DE KONYA’MIZI ANLATMA FIRSATIMIZ OLUYOR”

Başkan Altay, Anadolu Hazineleri Bahçesi’ndeki incelemelerinin ardından ise “Burada, gelen misafirlerimize 10 bin yıllık Anadolu kültüründe hüküm sürmüş medeniyetlerin çevreyle olan ilişkilerinin anlatıldığı figürler, ögeler mevcut. Tamamı Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan bu alanda gelenlere hem Anadolu’yu hem de Konya’mızı anlatma fırsatımız oluyor. COP31 dünyanın ilgiyle izlediği bir organizasyon. Bunun her köşesinde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yer alıyoruz. Bugün ziyaretimiz kapsamında hazırlıkları görme fırsatımız oldu. Hakikaten ortaya çıkarılan iş tek kelimeyle müthiş. Emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz dünyanın en önemli iklim konferansına ev sahipliği yapacak. COP 31’in ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz de Konya olarak her alanda şehrimizi temsil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Değerlendirmenin ardından Başkan Altay, BM Konferans İşleri Birim Direktörü Wasim Mir ve BM Güvenlik ve Emniyet Departmanı Kıdemli Güvenlik Koordinatörü Kevin O’Hanlon ile bir toplantı gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’NİN EN ESTETİK VE NİTELİKLİ KÜTÜPHANESİ KONYA’DA YAPILIYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski belediye binasının bulunduğu alanda yapımı süren Konya Şehir Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Konya’nın eğitim, kültür ve bilim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Şehir Kütüphanemiz sadece kitapların bulunduğu bir bina olmayacak; öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin nefes alacağı, üreteceği ve paylaşacağı yaşayan bir kültür merkezi olacak. Konya’mıza yakışır, estetik değeri yüksek, fonksiyonel ve çevreye duyarlı bir eser kazandırıyoruz. Birleşmiş Milletler’in Sıfır Karbon Binalar Projesi kapsamında yer alan bu yapı, Türkiye’nin ilk sıfır karbon binalarından biri olma özelliğini taşıyacak. Geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biri, çevreye saygılı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıdır” diye konuştu.

YÜZDE 75 SEVİYESİNE ULAŞILDI

Başkan Altay, inşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve tamamlanma oranının yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaştığını kaydederek, “Konya Şehir Kütüphanemiz tamamlandığında mimarisi, çevreci yaklaşımı ve kapsamlı kullanım alanlarıyla Türkiye’nin en estetik ve nitelikli kültür yapılarından biri olacak. En kısa sürede bitirerek gençlerimizin ve hemşehrilerimizin istifadesine sunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GELENEKSEL MİMARİ MODERN TASARIMLA BİRLEŞİYOR

Toplam 13 bin metrekarenin üzerinde inşaat alanına sahip olan Şehir Kütüphanesi; kitaplıklar, okuma salonları, etüt salonları, bireysel okuma odaları ve sosyal kullanım alanlarıyla modern bir kompleks olarak tasarlanıyor. Mevcut ağaçlar korunarak şekillenen yapı, geleneksel mimari anlayış ile modern tasarım ilkelerini bir araya getiren özgün bir konseptle inşa ediliyor.