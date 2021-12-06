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Spor Altay, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Altay, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:53:00 -
Altay, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Ligde 4 Aralık Cumartesi günü konuk olduğu Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Altaylı futbolcular, 1 günlük iznin ardından Atakaş Hatayspor maçı için ilk çalışmasını yaptı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra taktik çalıştı.

Altay'da sakatlıkları geçen Muhammed Naderi ve Eren Erdoğan takımla çalışmalara başlarken, sakatlığı süren Eric Björkander takımdan ayrı koştu.

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