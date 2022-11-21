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Spor Altay-Gençlerbirliği maç sonucu geniş ÖZET
Spor

Altay-Gençlerbirliği maç sonucu geniş ÖZET

TFF 1.Lig'de 14.hafta Altay-Gençlerbirliği maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Altay-Gençlerbirliği maçı ne oldu kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-11-21 22:03:00 - 2022-11-21 22:03:53
Altay-Gençlerbirliği maç sonucu geniş ÖZET

1.Lig'de 14.hafta Altay-Gençlerbirliği maçıyla noktalandı. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı.

Altay-Gençlerbirliği maç sonucu geniş ÖZET

Altay konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
13. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında İlker Karakaş’ın ortasında arka direkte topla buluşan Ahmet Tuzcu, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
20. dakikada Zeki’nin sağdan ceza sahası içine açtığı ortada Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem, Gençlerbirliği oyuncusunun topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paixao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
37. dakikada kullanılan kornerde kafalardan seken top Kutay’ın önünde kaldı. Kutay’ın sert şutunu, kaleci son anda engelledi.
63. dakikada Bieliaiev ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ancak kaleci gole izin vermedi.
72. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marco Paixao’nun şutu az farkla yandan auta gitti.

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