Altay Futbol Takımı'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da teknik heyet ve futbolculara uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayınladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik heyet, futbolcular ve personele 4 Mayıs Pazartesi günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Yapılan testlerin hepsinin negatif çıktığı kaydedildi.