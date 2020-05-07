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Spor

Altay Futbol Takımı'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:00:27 -
Altay Futbol Takımı'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da teknik heyet ve futbolculara uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayınladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik heyet, futbolcular ve personele 4 Mayıs Pazartesi günü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan testlerin hepsinin negatif çıktığı kaydedildi.

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