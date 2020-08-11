Altay, Erhan Çelenk'i transfer etti
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Erhan Çelenk ile anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Akhisarspor forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Erhan Çelenk ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Erhan Çelenk ile anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Akhisarspor forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Erhan Çelenk ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
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