Altay deplasmanda coştu TFF 1'inci Lig'de 8'inci hafta mücadelesinde Altay, İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Altay 15 puana ulaşıp play-off hattındaki yerini korurken, 5 puanda kalan ve galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altınordu tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.



Siyah beyazlılar, en son 1991 yılında mağlup ettiği, daha sonra oynanan 4 maçta 3 kez yenilip, 1 kez berabere kaldığı Altınordu'ya karşı galibiyet hasretini sona erdirdi. Altay'ın gollerini Paixao (2) ve Murat kaydetti. Maçtan sonra Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar galibiyeti futbolcularla birlikte taraftarlarla paylaştı.



ALTINORDU 0-3 ALTAY



STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu



HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Uygar Bebek (xx), Ata Yıldırım (xx)



ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (x), Sinan (x), Ravil (xx) (Dk. 64 Yusuf xx), Ufuk (x), Berkay (xx), Atakan (x), Muhammed (x), Okan (x) (Dk. 73 Ersel x), Burak (x) (Dk. 55 Fatih x), Anıl (xx)



ALTAY: Emre (xx) - Erhan (xx), Gençer (xx), Abdülkerim (xxx), Murat (xxx) (Dk. 79 Özgür xx), Deniz (xx), Tavares (xx), Putsila (xx) (Dk. 76 Leandrinho xx), Tatos (xx) (Dk. 90+1 Yılmaz), Kappel (xxx), Paixao (xxx)



GOLLER: Dk. 48 - Dk. 90+3 Paixao, Dk. 51 Murat (Altay)



SARI KARTLAR: Kerim, Okan, Muhammed (Altınordu) - Erhan, Kappel, Emre, Gençer (Altay)

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