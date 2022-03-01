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Spor Altay Bayındır'dan anlamlı paylaşım
Spor

Altay Bayındır'dan anlamlı paylaşım

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, dün deplasmanda kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından bugün sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Altay Bayındır paylaşımında Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine dikkat çekerek maç içerisinde yer alan bir fotoğrafa neden yer vermediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 13:19:00 -
Altay Bayındır'dan anlamlı paylaşım

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, dün deplasmanda kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından bugün sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Altay Bayındır paylaşımında Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine dikkat çekerek maç içerisinde yer alan bir fotoğrafa neden yer vermediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, dün deplasmanda kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından bugün sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Altay Bayındır paylaşımında Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine dikkat çekerek maç içerisinde yer alan bir fotoğrafa neden yer vermediğini belirtti.

Altay Bayındır'ın paylaşımı şu şekilde:

Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat

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