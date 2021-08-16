Altay Bayındır rekor | Altay Bayındır kaç yaşında kariyeri
Altay Bayındır | Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Altay Bayındır sergilediği performansla dikkat çekti. Peki, Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kariyeri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 1.haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi Mesut Özil'in attığı golle 1-0 kazandı. Mücadelede sergilediği performansla başarılı eldiven Altay Bayındır dikkatleri üzerine çekti. Altay yaptığı net 7 kurtarışlar taraftarlarından alkış topladı.
Altay Bayındır kaç yaşında kariyeri
Altay Bayındır 14 Nisan 1998'de Bursa Osmangazi'de dünyaya geldi. 2007 yılında Bursaspor altyapısında kariyerine başlayan Altay, 2013'te Ankaragücü altyapısına transfer oldu. 2016'da Ankaragücü'nde A takıma yükselen Altay Bayındır 'da Fenerbahçe'ye imza attı. Altay, Fenerbahçe ile şimdiye kadar maça çıktı.