Gündemdeki konuları Ensonhaber Youtube kanalında değerlendiren eski milletvekili Altan Tan, Terörsüz Türkiye süreci hakkında yorumlarda bulundu.

"CHP DE DAHİL"

Sürecin bozulmasını isteyenlerin büyük bölümünün, bundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi fayda sağlayabileceğini düşünerek sürece karşı çıktığını ifade eden Altan Tan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi de buna dahil. Türk solu da dahil. Diyorlar ki ne olursa olsun Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın gitmesi lazım.

"'ERDOĞAN'A YARAYACAKSA OLMASIN' DÜŞÜNCESİNDELER"

'Bu süreç başarıyla sonuçlanırsa, bir başarı ortaya çıkarsa bu Tayyip Erdoğan'a yazar. Tayyip Erdoğan'a yazarsa Kürt seçmen de Tayyip Erdoğan'ı destekler ve biz bir sefer daha yeniliriz. Dolayısıyla bu iş Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na yarayacaksa olmaz' düşüncesindeler.