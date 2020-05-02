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Aktüel

Alt geçitteki su birikintisinde mahsur kalan otomobildeki aileyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:50:18 -
Alt geçitteki su birikintisinde mahsur kalan otomobildeki aileyi itfaiye kurtardı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, sağanak sonrası su birikintisi oluşan alt geçitte mahsur kalan otomobildeki kadın sürücü ile iki çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yasemin Altıngök yönetimindeki 07 MGZ 23 plakalı otomobil seyir halindeyken Aksaray Mahallesi alt geçidinde sağanak sonrası oluşan su birikintisinde arızalandı.

Otomobildeki iki çocuğuyla alt geçitte mahsur kalan Altıngök, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, çekiciyle otomobili çekerek sürücü Altıngök ile çocuklarını kurtardı.

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