ALS ve SMA hastalarına müjde! TBMM kabul etti
ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.05 Şubat 2019 Salı 22:17
ALS, SMA, MS ve DMD ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorlukların çözümü amacıyla TBMM, Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Sorunların çözümü için komisyon kuruldu
TBMM Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
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