Alplerde facia: Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

İtalyan ANSA ajansının haberinde, arama kurtarma ekiplerinin dağda buz kütlesinin çöktüğü yerde yaptığı çalışmalarda bazı kalıntılara ulaştığı ve teyit edilen ölü sayısının 9'a çıktığı bildirildi.

Bulunan kalıntıların, 3 Temmuz'da yaşanan felaket sırasında bölgede bulunan dağcılara ait olup olmadığına yönelik çalışmalar ile kayıpları bulma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olayda yaralananların sayısı ise 7 olarak verildi.

Bu arada, Canazei Belediye Başkanı Giovanni Bernard, Marmolada tepesindeki felaketin ardından dağda yeni buz çökmesi, çığ, heyelan gibi olayların yaşanma riski sebebiyle dağın riskli bazı noktalarına erişim yasağı getirdi.

Diğer yandan, İtalyan basınında olay anında dağda kaç kişi bulunduğuna ilişkin 20 ile 30 arasında değişen sayılar veriliyor.

Olay

Ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada tepesinde, 3 Temmuz 'da buz kütlesi koparak çökmüştü.

Olay sırasında yürüyüş yapan bir grup dağcı felaketin ortasında kalmıştı.

Bir süredir aşırı sıcak havaların etkisindeki İtalya'da Marmolada tepesinde 2 Temmuz'da hava sıcaklığının 10 derece ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmişti.

Yetkililer, İtalya'daki en büyük buzul kütlelerine ev sahipliği yapan Marmolada tepesinde 15 ila 30 yıl gibi bir süreçte küresel ısınma sebebiyle hiç buzulun kalmayacağı konusunda uyarıyor.