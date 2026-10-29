Alphabet’in geliri yükseldi, net kârı yüzde 25 geriledi

Alphabet’in 2026 yılı üçüncü çeyrek bilançosunda gelir artışı ile kârlılıktaki düşüş dikkati çekti. Temmuz-eylül döneminde gelirlerini yıllık bazda yüzde 25 büyüten şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 azaldı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 102,3 milyar dolar olan gelir, bu yıl 127,6 milyar dolara ulaştı. Net kâr ise 34,98 milyar dolardan 26,2 milyar dolara düştü. Hisse başına net kâr da 2,87 dolardan 2,12 dolara geriledi.

Şirketin üçüncü çeyrekteki serbest nakit akışı eksi 9,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 25 azalarak 26,2 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 34,98 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,87 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 2,12 dolara düştü.

Alphabet, yılın üçüncü çeyreğinde 9,1 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı kaydetti.

Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin yapay zekaya yönelik yatırımlarının, ticari amaçlı sorgular da dahil olmak üzere Google Arama sorgularındaki genel büyümeyi desteklediğini belirtti.

Yıllık bazda arama sorgularındaki büyüme oranının son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını aktaran Pichai, Google Cloud'un gelirlerinin yapay zeka altyapısına ve çözümlerine yönelik yoğun talebin etkisiyle yüzde 103 artarak 30,7 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Pichai, Gemini uygulamasının 1 milyar kullanıcıya ulaştığını ve böylece Google tarihinin en hızlı büyüyen ürünü olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde YouTube Music ve YouTube Premium abonelerinin sayısının da deneme abonelikleri dahil 150 milyonu aştığını belirten Pichai, şirketin önünde önemli fırsatlar bulunduğunu ifade etti.