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Alperen Ocakları, ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Sivas İl Başkanlığı, Covid-19 dolayısıyla zor günler geçiren ailelere yardım kolisi dağıtıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:15:04 -
Alperen Ocakları, ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Sivas İl Başkanlığı, Covid-19 dolayısıyla zor günler geçiren ailelere yardım kolisi dağıtıyor.


Küresel bir salgın haline gelen Covid-19 insanların yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sivas kent merkezinde yaşayan aileleri unutmayan Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Sivas İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı. Yardım kolilerinin dağıtımı Ramazan Ayı boyunca devam edecek.


Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sivas Şube Başkanı Serhat Şimşek, “İnsanların gönlündeki makamının en kıymetli makam olduğuna inanarak bugün ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştırmış olduk. Ramazan boyunca yardım çalışmamız devam edecek bu konuda bizlere maddi destek sağlayan değerli Alperen gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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