Alper Potuk tartışma konusu oldu

2013 yılında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye transferi ses getiren ve o dönem milli takımda da yıldızı parlayan Alper Potuk, İstanbul'da tartışılmaktan hiç kurtulamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı sayısını gelecek sezondan başlayarak kademeli olarak 3 sezon içinde 6'ya düşeceğini açıkladı.

Yabancı oyuncuya kısıtlama getirilmesini eleştirenler iki futbolcuyu örnek verip, kararı eleştiriyor. Bu iki oyuncu da Eskişehirspor çıkışlı. Birisi Tarık Çamdal diğeri de Alper Potuk... Yüksek bonservis bedelleri nedeniyle "Yabancıya kısıtlama getirirseniz Alper ve Tarık gibi oyunculara milyon Euro'lar vermek zorunda kalırsınız" söylemleri eksik olmadı. Alper Potuk, sosyal medyada yapılan lince isyan etti.

Yabancı sınırlaması kararıyla birlikte "Alper Potuk bir 10 sene daha yatarak oynar" yorumları 29 yaşındaki futbolcuyu isyan ettirdi.

Potuk da kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, şu cevabı verdi:

"10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum.

Futbol kariyerim boyunca yaklaşık 10 hocayla çalışıp, birçok yıldız oyuncunun arasında, 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım.

Ben sustukça yapılan yorumlarla terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı. Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım; ne sezon başı tarihte görülmemiş indirim yapar ne de devre arasında 2.5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim.

Evet haklılar; Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim. Özetle, şu şartlarda bazı futbol yorumcularının adımı geçirerek tartıştığı yabancı oyuncu sınırlaması benim ilgilendiğim bir konu değildir!”

214 maçın 135'inde ilk 11'de

Potuk, A takımda 5 yıl (ilk sezonunda sadece 1 maçta 12 dakika oynadı) formasını giydiği Eskişehirspor ve Fenerbahçe'de toplam 340 maça çıktı.

Bunun 214'ü Fenerbahçe formasıyla. 126'sıysa Eskişehir'in... 214 maçın 135'inde ilk 11'de forma giyerken oynadığı süreyse 12 bin 428 dakika oldu.

Bu da maç başıına 58 dakika sahada kaldığı anlamına geliyor. Alper Potuk, bu kadar sürede 17 gol atıp 28 de asist yaptı. Maç başına 0.08 gol ortalaması yakalarken 0.13 de asist oranı elde etti. Eskişehir'de 126 maçın 113'ünde ilk 11'de başlayan Potuk, 9.598 dakika sahada kaldı. Yani maç başı 76 dakika. Fenerbahçe'ye göre 18 dakika daha fazla demek bu.

Potuk, Eskişehir'de 0.05 maç başı gol ve 0.12 de asist ortalamasıyla oynadı. Alper Potuk'lu Fenerbahçe sadece 1 kez şampiyon oldu. Bu da Potuk'un sarı lacivertlilerdeki ilk sezonu demek

Ersun Yanal'ın yönetiminde mutlu sona ulaşılan 2013-14 sezonunun tüm kategorilerinde Potuk, 19'u ilk 11 olmak üzere 34 maça çıktı ve 1 gol atıp 6 da asiste imza koydu.

Toplam 1.777 dakika süre alırken maç başı ortalamasıysa 52 dakika oldu.

Alper Potuk'un 7 sezonda performans verileri;

Sezon Maç İlk 11 Gol Asist Aldığı süre (Dk)

2013/14 34 19 1 6 1.777

2014/15 36 24 3 5 2.369

2015/16 45 28 5 7 2.504

2016/17 43 37 1 6 3.249

2017/18 34 18 6 3 1.655

2018/19 14 5 1 1 472

2019/20 8 4 - - 372

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214 135 17 28 12.428

Alper Potuk'un 5 sezonluk Eskişehirspor performansı

Sezon Maç İlk 11 Gol Asist Aldığı süre (Dk)

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2008-09 1 - - - 13

2009-10 19 15 - 1 1.123

2010/11 25 22 - 4 1.860

2011/12 38 35 2 4 3.037

2012/13 43 41 4 7 3.565

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126 113 6 16 9.598

Fenerbahçe'de her pozisyonda oynatıldı

Fenerbahçe'ye milli takıma yükselmiş ve giderek parlayan bir yıldız adayı olarak geldi Potuk. Ne var ki 16 kez süre aldığı milli takımın ekseninden 2015'ten sonra çıkmaya başladı. Alper Potuk'un Fenerbahçe'de beklenen performansı veremesinde ideal yeri olan hücuma yönelik orta saha yerinden ziyade kanatlarda kullanılmasıydı. Eskişehirspor'da ağrılkıla merkez ortasaha veya forvet arkası oynayan Potuk, Fenerbahçe'de 100 maçta kanatta görev yaptı.

Alper Potuk'un Fenerbahçe'de oynadığı mevkiler

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Mevki Maç Gol Asist

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Sol kanat 61 7 7

Forvet arkası 59 4 7

Sağ kanat 39 1 7

Orta saha 24 - 2

Savunma önü 21 3 3

Santrfor 7 1 1

İkinci forvet 2 1 -

6.2 milyon Euro ve 2 oyuncu karşılığı alındı

Fenerbahçe'ye 6 milyon 250 bin Euro ve Orhan Şam ve Bienvenu'nun karşılığında 2013'te 5 yıllık imza atan Alper Potuk, bunun karşılığında 8 milyon Euro garanti ücret alacağı duyuruldu.

İşte Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 7 yıl önce bildirilen o anlaşma:

2013/14 sezonu için garanti ödeme 1.400.000 Euro

2014/15 sezonu için garanti ödeme 1.500.000 Euro

2015/16 sezonu için garanti ödeme 1.600.000 Euro

2016/17 sezonu için garanti ödeme 1.700.000 Euro

2017/18 sezonu için garanti ödeme 1.800.000 Euro (Bu sezon yeni 5 yıllık mukavele imzalandı ve bu rakam 2.2 milyon Euro oldu)

Ancak kulüp 2017'de 5 yıllık yeni mukavele yaptı. Buna göre oyuncunun ücreti 2.2 milyon Euro'ya yükseltildi. Potuk, geçen Ağustos'ta ücretinde kendi isteğiyle indirime gitti. Oyuncu yıllık maaşında %40 indirim yaparak, 2.2 milyon Euro'luk alacağını 1.3 milyon Euro'ya çekti.

Yeni 5 yıllık sözleşme

2017/18 sezonu için garanti ödeme 2.200.000 Euro

2019/19 sezonu için garanti ödeme 2.200.000 Euro

2019/20 sezonu için garanti ödeme 1.300.000 Euro (Oyuncu kendi isteğiyle yüzde 40 indirime gitti)

2020/21 sezonu için garanti ödeme 1.300.000 Euro

2021/22 sezonu için garanti ödeme 1.300.000 Euro

Toplamda 14.5 milyon Euro kazanacak

Alper Potuk, bu sezon başında ücretinde yüzde 40 indirim yaptı ama, devre arasında TFF'ye bildirilen ikinci devrenin takım kadrosuna yazılmadı. Sarı lacivertlilerle bir şampiyonluk bir de Süper Kupa mutluluğu yaşayan Potuk'un 30 Haziran 2022'de sözleşmesi sonra erecek.

Bu koşullara göre 7 yılda sezon için toplam 11.9 milyon Euro garanti para kazanan Potuk, sözleşmesini tamamlarsa 2.6 milyon Euro daha alacak.

Ajansspor'un derlediği habere göre; Bu da Potuk'un 9 yıllık toplam kazancının 14.5 milyon Euro ulaşacağı anlamına geliyor.

Elbet bunlara maç başı (sonrada puan başına dönüştü) primler ve başarı primleri dahil değil. Örneğin ilk yapılan 5 yıllık anlaşmada maç başı prim 15 bin Euro'ydu.

Alper Potuk, yaptığı açıklamada 10 yıllık Süper Lig kariyerinde bir çok teknik adamla da çalıştığını ve bu isimler tarafından tercih edildiğini de vurguladı.

Peki 29 yaşındaki oyuncu bugüne kadar hangi hocalarla çalıştı? Potuk, 11 teknik adamla çalıştı.

Alper Potuk'un çalıştığı teknik direktörler

Ersun Yanal

Philip Cocu

Erwin Koeman

Aykut Kocaman

Dick Advocaat

Vitor Pereira

İsmail Kartal

Fahrettin Ömeroviç

Rıza Çalımbay

Michael Skibbe

Bülent Uygun