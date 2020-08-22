Alper için Süper Lig’den sürpriz talip

Süper Lig’de tüm takımlar yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden birçok takım, şampiyonluk kadrosu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe’den ayrılan ve halen yeni bir kulüp bulamayan Alper Potuk’a Ege’den talip çıktı. Göztepe, tecrübeli orta saha oyuncusu için düğmeye bastı.

Yunanistan'ın Aris takımında ter döken Nijeryalı forvet Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, kadrosuna 2 isim daha katmak için çalışmalara devam ediyor.

DHA’nın haberine göre, Krasnodar’da forma giyen Rus stoper Uros Spahic ile de görüşen Göz-Göz’ün, Alper’e önümüzdeki hafta imzayı attırmak istediği öğrenildi.