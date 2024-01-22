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Sosyal Medya Alper Gezeravcı ekrandan uçarak ayrıldı!
Sosyal Medya

Alper Gezeravcı ekrandan uçarak ayrıldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-22 16:18:00 - 2024-01-22 16:29:01

Çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüntülü görüşmede bilgilendirme yapan Alper Gezeravcı ekrandan uçarak ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Alper Gezeravcı ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Gezeravcı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Gezeravcı Erdoğan'a, "Görevimi başarıyla tamamlayıp emanet ettiğiniz al bayrağımızı teslim etmek için sabırsızlanıyorum" diyerek veda etti.

Gezeravcı, "Allahaısmarladık" dedikten sonra ekrandan uçarak ayrıldı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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