Alpay vurdu, gol oldu: Hadi oradan ikiyüzlü
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.
YENİ AKİT ANKARA
15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde oturup kahve yudumlayan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “15 Temmuz darbe girişiminde hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte darbecilere karşı çıktık” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’nun söz konusu ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Az önce Kemal Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz darbe girişiminde hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte darbecilere karşı çıktık.' dedi. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayarak darbe girişimini izlediğini bilmesek inanacağız! Hadi oradan ikiyüzlü!” dedi.