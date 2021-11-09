Alpay Özalan’dan ‘Yavşak’ diyen Meral Akşeenr’e tepki
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Meral Akşener, Gazi Meclis'te "Yavşak" ifadesini kullandı ve millete sövdü. Kendisini eleştiren herkese hakaret etti. ‘Olgun davrandı’ diyerek de şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı korudu. Meral Akşener de partisi de zıvanadan çıkmıştır. Seviyesizlik diz boyu!” ifadelerine yer verildi.