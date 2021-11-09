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Siyaset Alpay Özalan’dan ‘Yavşak’ diyen Meral Akşeenr’e tepki
Siyaset

Alpay Özalan’dan ‘Yavşak’ diyen Meral Akşeenr’e tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 16:11:00 -
Alpay Özalan’dan ‘Yavşak’ diyen Meral Akşeenr’e tepki

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Meral Akşener, Gazi Meclis'te "Yavşak" ifadesini kullandı ve millete sövdü. Kendisini eleştiren herkese hakaret etti. ‘Olgun davrandı’ diyerek de şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı korudu. Meral Akşener de partisi de zıvanadan çıkmıştır. Seviyesizlik diz boyu!” ifadelerine yer verildi.

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