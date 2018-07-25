Alpay Özalan'dan PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'lilere: Gözüm üzerinizde
TBMM'de terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapmaya kalkan HDP'nin militan vekilleri artık karşılarında Alpay Özalan'ı görmeye başladı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:11
24 Haziran seçimlerinde CHP ile HDP arasında sandık ittifakı yapıldı.
CHP'li her aileden verilen bir oyla terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, barajı aşarak Meclis'e girdi.
HDP'LİLER GÖRÜNCE KAÇIYOR
Meclis'teki yerini alan HDP'li vekiller, örgütün sözcülüğünü yaparak gerilimi yükseltmeye kalktı.
HDP'lilerin karşısına dikilen ilk isim ise AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan oldu.
Meclis'te yaşanan son gerilimin sebebi Ahmet Şık'ın Meclis'te yaptığı konuşmaydı.
"GÖZÜM ÜZERİNİZDE"
AK Parti sıralarına yönelik "ahlaksızlar" diye hakaret eden Şık, tansiyonun yükselmesine neden oldu.
Bunun üzerine çıkan tartışmada, Alpay Özalan HDP'li vekilleri "Gözüm üzerinizde" diye uyardı.
Alpay Özalan'ın HDP'li Barış Atay'ı uyardığı an, objektiflere yansıdı.
YORUM YAZ