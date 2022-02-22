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Siyaset Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki!
Siyaset

Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki!

Grup toplantısında "Sedef Kabaş eleştiri hakkını kullanmıştır” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 15:16:00 -
Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki!

 

YENİ AKİT  ANKARA

Grup toplantısında "Sedef Kabaş eleştiri hakkını kullanmıştır” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi. Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Sedef Kabaş eleştiri hakkını kullanmıştır.’ dedi. O çirkin hakarete "Eleştiri" denmesi, muhalefetin adalet anlayışını gösteriyor. Fırsat bulsalar ne hak ne hukuk ne de adalet bırakırlar ama o fırsatı asla bulamayacaklar!” ifadelerini kullandı.

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