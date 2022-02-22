Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki!
Grup toplantısında "Sedef Kabaş eleştiri hakkını kullanmıştır” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi.
YENİ AKİT ANKARA
Grup toplantısında "Sedef Kabaş eleştiri hakkını kullanmıştır” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan tepki geldi. Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Sedef Kabaş eleştiri hakkını kullanmıştır.’ dedi. O çirkin hakarete "Eleştiri" denmesi, muhalefetin adalet anlayışını gösteriyor. Fırsat bulsalar ne hak ne hukuk ne de adalet bırakırlar ama o fırsatı asla bulamayacaklar!” ifadelerini kullandı.