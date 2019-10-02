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Alpay Özalan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısından yaptığı açıklamalara AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:01
Alpay Özalan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 27. Dönem 3. Yasama yılına başlayan TBMM'de ilk grup toplantısını CHP düzenledi.

IMF üzerinde hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu'na AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Her iftirası, aslında bir itiraf..."

Özalan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP, IMF ile gizli görüşme yaparken yakalandı. Kemal Kılıçdaroğlu, bu skandalı perdelemek için, bugünkü grup toplantısında 'IMF'den talimat alıyorlar' deyip durdu. Kapalı kapılar ardında IMF'den kimlerin talimat aldığını herkes gördü.

Her iftirası, aslında bir itiraf...

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 16:01
  1. İzmir
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  3. IMF
  4. Alpay Özalan
  5. Twitter
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Cumhuriyet Halk Partisi

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  • derekderek4 dk önce
    yawsen git top oynamana bak sen kim millet vekili olmak kim...

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