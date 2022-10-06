Alpay Özalan’dan Davutoğlu sert Demirtaş tepkisi
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan, Ahmet Davutoğlu’na tepki geldi.
YENİ AKİT ANKARA
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş davasından şikayetinden vazgeçen Ahmet Davutoğlu’na tepki geldi.
Özalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP payandası Ahmet Davutoğlu, HDP'ye ‘Üzgünüm’ mesajı gönderip Selahattin Demirtaş davasında şikayetinden vazgeçti. Şehit Yasin Börü'nün hakkı size haram olsun!” dedi.