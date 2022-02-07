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Siyaset Alpay Özalan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan HDP'li Hüda Kaya'ya efsane kapak!
Siyaset

Alpay Özalan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan HDP'li Hüda Kaya'ya efsane kapak!

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hadsiz paylaşımda bulunan HDP'li Hüda Kaya'ya tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Haberiniz olsun, SİHA'lar Kandil'e çok güzel şeyler yağdırıyor. Duanız kabul olsa, başka bir şey yağardı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 00:54:00 - 2022-02-07 01:03:24
Alpay Özalan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan HDP'li Hüda Kaya'ya efsane kapak!

 yeniakit.com.tr 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hadsizce paylaşımda bulunan HDP'li Hüda Kaya'ya tepki göstererek, "Haberiniz olsun, SİHA'lar Kandil'e çok güzel şeyler yağdırıyor. Duanız kabul olsa, başka bir şey yağardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan’ın test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastalığı hafif semptomlarla evde karantinada geçirdiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a HDP dışında tüm siyasi liderler ‘geçmiş olsun’ mesajlarını iletirken HDP’li Hüda Kaya skandal bir paylaşımda bulundu.

Hüda Kaya'dan çirkin paylaşım

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Twitter hesabından nefret kustuğu paylaşımında ‘Dilerim geçmiş olmasın!’ ifadelerini kullandı. Hüda Kaya'ya kendi takipçilerinden destek gelirken; vatandaşlardan tepki yağdı. Siyasilerin de kınadığı mesaja Alpay Özalan da sert çıktı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haberiniz olsun, SİHA'lar Kandil'e çok güzel şeyler yağdırıyor. Duanız kabul olsa, başka bir şey yağardı." dedi.

"Duanız kabul olsa, Kandil'e başka bir şey yağardı"

Özalan'ın mesajı şu şekilde:

HDP'de yönetici olmanın 2 şartı var. Türkiye düşmanı olmak ve insanlıktan nasibini almamış olmak. Hüda Kaya denilen kendini bilmez de bu 2 şartı sağlıyor. Haberiniz olsun, SİHA'lar Kandil'e çok güzel şeyler yağdırıyor. Duanız kabul olsa, başka bir şey yağardı.

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