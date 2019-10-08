Alpay Özalan'dan Bay Kemal'e operasyona tokadı! "Biz, 'ülke' diyoruz, 'vatan' diyoruz..." Alpay Özalan, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Fırat'ın doğusuna yapılacak olan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan Barış Pınarı Harekatı'na "Barış içinde yaşamak varken neden oralara gidiyoruz?" ifadeleriyle karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Biz, 'ülke' diyoruz, 'vatan' diyoruz..." Özalan, Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Biz, "ülke" diyoruz, "vatan" diyoruz, "sınır güvenliği" diyoruz, "terör koridoru yok edilmeli" diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ" hangi gerekçeyle" diyor. Fırıldak Kemal yine şaşırtmadı! Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktı Operasyona karşı çıktı! Partisinin grup toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılacak olan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Barış içinde yaşamak varken neden oralara gidiyoruz? Hangi gerekçe ile gidiyoruz? Yazık günah değil mi bu memlekete?" ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.