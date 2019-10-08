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Alpay Özalan'dan Bay Kemal'e operasyona tokadı! "Biz, 'ülke' diyoruz, 'vatan' diyoruz..."

Alpay Özalan, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Fırat'ın doğusuna yapılacak olan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

08 Ekim 2019 Salı 20:14
Alpay Özalan'dan Bay Kemal'e operasyona tokadı! "Biz, 'ülke' diyoruz, 'vatan' diyoruz..."

AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan Barış Pınarı Harekatı'na "Barış içinde yaşamak varken neden oralara gidiyoruz?" ifadeleriyle karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Biz, 'ülke' diyoruz, 'vatan' diyoruz..."

Özalan, Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Biz, "ülke" diyoruz, "vatan" diyoruz, "sınır güvenliği" diyoruz, "terör koridoru yok edilmeli" diyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ" hangi gerekçeyle" diyor.

Fırıldak Kemal yine şaşırtmadı! Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktı

Operasyona karşı çıktı!

Partisinin grup toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılacak olan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Barış içinde yaşamak varken neden oralara gidiyoruz? Hangi gerekçe ile gidiyoruz? Yazık günah değil mi bu memlekete?" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 20:14
  1. İzmir
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Alpay Özalan
  4. Fırat'ın doğusu
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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