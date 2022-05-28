Alpay Özalan'dan Akşener'e sert gönderme!

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşmadan bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, bize katılacaksınız." dediği bölümü paylaşan Özalan, Akşener'e gönderme yaptı.

"Bunu en çok Meral Akşener istiyor demek ki"

Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e gönderme yapan Özalan,"Bunu en çok Meral Akşener istiyor demek ki! Size katılmakla kalmadı, bir de CHP'nin yedek lastiği oldu." ifadelerini kullandı.