Alpaslan Öztürk kimdir?
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alpaslan Öztürk'ün kariyeri sporseverlerce yakından araştırılıyor. Futbolseverler " Alpaslan Öztürk kaç yaşında?", “Alpaslan Öztürk hangi takımlarda oynadı?” , “Alpaslan Öztürk bonservisi ne kadar?” , “Alpaslan Öztürk hangi mevkide oynuyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, Alpaslan Öztürk’ün kariyeri.
Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk’ün adı son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılıyor. Bu sebeple futbolseverler Alpaslan Öztürk’ün kariyerini daha yakından inceliyor. İşte, detaylar.
Alpaslan Öztürk kimdir?
Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993'te Belçika'da dünyaya geldi. Stoper mevkiinde oynayan Alpaslan Öztürk önlibero, sağ bek pozisyonlarında da görev alıyor.
Kariyerine Belçika'da başlayan Alpaslan Öztürk, İngiltere'de de top koşturdu. 2014 yılında Kasımpaşa kiralık olarak imza atan Alpaslan Öztürk ardından Eskişehirspor ve Elazığspor formaları giydi. 2018'de Alpaslan Öztürk bonservis bedeli olmada Göztepe'ye imza attı. Göztepe formasıyla 55 maça çıkan Alpaslan Öztürk 10 kez fileleri havalandırdı.
2010 yılında Belçika U-18 milli takımı forması giyen Öztürk 2013'te Türkiye U-20 Milli Takımı'nı tercih etti.