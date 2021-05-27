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Biyografi Alpaslan Çakar kimdir? Türkiye Varlık Fonu üyesi Alpaslan Çakar hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Alpaslan Çakar kimdir? Türkiye Varlık Fonu üyesi Alpaslan Çakar hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alındı. Görevden alınan Hüseyin Aydın’ın yerine Alpaslan Çakar Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Alpaslan Çakar, Mart Ziraat Bankası’nda görevden ayrılan Hüseyin Aydın’ın yerine Genel Müdürlük görevine atanmıştı. Peki Alpaslan Çakar kimdir? Türkiye Varlık Fonu Alpaslan Çakar nereli?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:11:00 -
Alpaslan Çakar kimdir? Türkiye Varlık Fonu üyesi Alpaslan Çakar hangi görevlerde bulundu?

Alpaslan Çakar kimdir? 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve 1996 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Son olarak Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu. Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Alpaslan Çakar evli ve dört çocuk babasıdır.

 

 

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