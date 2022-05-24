Alparslan'ın yıldızı Barış Arduç baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu
"Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde "Sultan Alparslan"ı oynayan ünlü oyuncu Barış Arduç kız babası oluyor.
Gözlerden uzak bir evlilik hayatı sürdüren Barış Arduç ve Gupse Özay, anne-baba olmanın sevincini yaşıyorlar.
6 aylık hamile olduğu öğrenilen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin kızları olacak.
Arduç bebeklerinin olacağı haberiyle ilgili magazincilere şöyle söylemişti:
"Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz."