Alparslan'ın yıldızı Barış Arduç baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Gözlerden uzak bir evlilik hayatı sürdüren Barış Arduç ve Gupse Özay, anne-baba olmanın sevincini yaşıyorlar.

6 aylık hamile olduğu öğrenilen Gupse Özay'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çiftin kızları olacak.

Arduç bebeklerinin olacağı haberiyle ilgili magazincilere şöyle söylemişti:

"Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz."