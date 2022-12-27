Alparslan'da yine yer yerinden oynadı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu güçlü oyuncu kadrosu, ihtişamlı dekoru ve etkileyici hikayesiyle TRT 1 ekranlarına damga vurmaya devam ediyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu otuz dokuzuncu bölümü ile izleyiciden büyük beğeni toplayarak yine zirvelerde izlendi.

Dizinin otuz dokuzuncu bölümünde neler oldu:

Yınal’ın Alparslan’ı öldürmesi için Besasiri ile işbirliği yaptığını Alparslan’ın öğrenmesi ve Yınal ile hesaplaşması damga vurdu. Babası Arslan Yusuf tarafından tuzağa düşürülen Seferiye’nin Grigor’un askerleri ile dövüş sahnesi çok konuşuldu. Flora ve Süleyman’ın imkansız aşkı izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

Alparslan kurduğu tertiple Surmari’ye sızmış ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirerek Alexander’ı tutsak alıp hanı fethetmişti. Besasiri’yi ise alevlerin ortasında bırakarak dışarı çıkmıştı. Alparslan’ın öldü sandığı Besasiri, hiç ummadığı bir anda karşısına çıkarak şaşırttı.

Alparslan yaptığı fetih ile Ani’ye olan yürüyüşünü bir adım daha ileriye götürdü. Arslan Yusuf, Vaspurakan’dan kaçıp Ani’ye sığınmıştı. Seferiye bunun mahcubiyetiyle Alparslan’la konuşmuş, Alparslan onu teskin etmişti.

Surmari’yi Alparslan’a vermek zorunda kalan Grigor, Alparslan’dan intikam almak için Arslan Yusuf’u kullanarak, Seferiye’yi rehin almayı planladı. Babası Arslan Yusuf ile doğru yola gelmesi için buluşmaya giden Seferiye kendisine kurulan tuzağı fark edince babası tarafından ihanete uğramanın şokunu yaşadı. Seferiye’yi rehin alan Grigor şimdi ne yapacak? Alparslan Arslan Yusuf ve Grigor’dan bunun hesabını nasıl soracak?

Yınal, Vaspurakan konusunda Tuğrul’dan beklediğini bulamayınca isyanın korunu harlamıştı. Tahta oturabilmek için Grigor ve Besasiri ile işbirliğine devam eden Yınal, bu isyanda Yabgulu beylerini de arkasına almayı planladı. Tuğrul’un emri ile Yabgulu toyu ile bir araya gelen Yınal’a Altuncan Hatun eşlik etti. Tuğrul’un onayı olmadan toya katılan Alparslan, Besasiri ile karşılaştı ve Besasiri’nin adamları Yabgulu beyini öldürdü. Bu durum Tuğrul’un emri olmadan toya katılan Alparslan için işleri zorlaştırdı. Besasiri ile Yınal’ın işbirliği yaptığını Tuğrul’a ispatlamak isteyen Alparslan bir plan yaptı ve Yınal ile Besasiri’i yi birlikte yakalayarak, Tuğrul’un karşısına çıkarttı. Tuğrul ne tepki verecek? Yınal şimdi ne yapacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç’a Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Öykü Gürman, Umut Karadağ, Korel Cezayirli, Bora Cengiz, Fırat Topkorur, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Uygar Özçelik, Şahin Çelik ve Ayşegül Ünsal gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini konu alan hikayesiyle“Alparslan: Büyük Selçuklu” her Pazartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında...