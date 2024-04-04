Alparslan Türkeş rahmetle anılıyor

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Türkiye’yi öz kimliğinden uzaklaştırmak ve İslam’ı Anadolu topraklarından silmek isteyen odaklara karşı Müslüman Anadolu gençliğini bilinçlendiren Türkeş, olası bir komünist istilayı engellemişti. Millî Görüşün efsanevi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile 1991’de ittifak yaparak seçime giren Türkeş, bugünkü Cumhur İttifakı’nın da fikri ve siyasi zeminini hazırlamıştı. Türkiye’nin İslam diniyle birlikte var olduğunu ve kıyamete kadar Müslümanların öz yurdu olarak kalacağını en yüksek perdeden deklare eden Türkeş, 12 Eylül darbecileri tarafından tutuklanmış ve idamla yargılanmıştı. Ömrünü Türkiye’nin her alanda güçlenmesine adayan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde Hakka yürümüştü. Türkeş, milyonlarca kişinin katıldığı cenaze namazı sonrası Ankara’da toprağa verilmişti.