Alparslan Türkeş rahmetle anılıyor
İsmet İnönü önderliğindeki CHP zulmüne ilk başkaldıranlardan olan ve ömrü boyunca hakikatin yanında saf tutmaktan geri durmayan, MHP’nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş, Hakk’a irtihalinin 26. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediliyor.
HABER MERKEZİ
25 Kasım 1917’de Lefkoşa’da dünyaya gelen Türkeş, 1965’te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin başkanı oldu ve bu dönemde kendisini sevenler tarafından Başbuğ ilan edildi. 12 Eylül darbesinden sonra 9 Nisan 1985’e kadar 4,5 yıl tutuklu kaldı. 1991 seçimlerinde Refah Partisi ile ittifak yapan Türkeş’in MÇP’sinin ismi 1993 yılında MHP olarak değiştirildi. Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997’de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara’da Hakk’a yürüdü.