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Aktüel Alparslan Türkeş rahmetle anılıyor
Aktüel

Alparslan Türkeş rahmetle anılıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-04 09:42:00 -
Alparslan Türkeş rahmetle anılıyor

İsmet İnönü önderliğindeki CHP zulmüne ilk başkaldıranlardan olan ve ömrü boyunca hakikatin yanında saf tutmaktan geri durmayan, MHP’nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş, Hakk’a irtihalinin 26. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediliyor.

HABER MERKEZİ

25 Kasım 1917’de Lefkoşa’da dünyaya gelen Türkeş, 1965’te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin başkanı oldu ve bu dönemde kendisini sevenler tarafından Başbuğ ilan edildi. 12 Eylül darbesinden sonra 9 Nisan 1985’e kadar 4,5 yıl tutuklu kaldı. 1991 seçimlerinde Refah Partisi ile ittifak yapan Türkeş’in MÇP’sinin ismi 1993 yılında MHP olarak değiştirildi. Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997’de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara’da Hakk’a yürüdü.

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