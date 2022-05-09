Alparslan Kuytul'un ilk ifadesi! 'Birtakım güçlerin planı olabilir'

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Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Derin devlet hezeyanı!

Kuytul, ilk ifadesinde, her zaman yaptığı gibi derin devlet hezeyanını öne sürerek, "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum." dedi.

Avukat Bilal İpek, Kuytul'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamasında, "Sarısaçlı ifadesini değiştirince müvekkilim gözaltına alındı. Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde 'beni kaçıranlar bunlar değildi' diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz." İifadelerini kullandı.

Öte yandan Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması sonrasında çok sayıda Furkan Vakfı üyesinin adliye önündeki bekleyişi sürüyor.