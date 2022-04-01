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Gündem Alparslan Kuytul'la ilgili şok iddia!
Gündem

Alparslan Kuytul'la ilgili şok iddia!

Uzun yıllar Alparslan Kuytul'un en yakınında yer alan Hasan Koyuncu savcılık ifadesinde Kuytul'un kendisini sopayla darp ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 16:16:00 -
Alparslan Kuytul'la ilgili şok iddia!

 

Alparslan Kuytul ve liderliğini yaptığı Furkan Vakfı'na 2018 yılında yapılan operasyon sonucu elde edilen bilgi ve belgeler bütün gerçeği ortaya çıkardı. Bu yapıyla ilgili en geniş bilgiyi davada şüpheli olarak yer alan Hasan Koyuncu verdi.

Odatv'nin haberine göre 1978 doğumlu Hasan Koyuncu, 2017 yılına kadar bu yapının içinde yer alan bir isim. 1995 yılında Alparslan Kuytul ve ekibine dahil olan Koyuncu, bu dini yapı içinde hocalık mertebesine kadar yükseliyor. Hatta Alparslan Kuytul'un gidemediği yerlere Kuytul adına giderek vaaz verecek kadar etkin bir konumda. Koyuncu, kendi ifadesine göre Furkan Vakfı'ndan, kuruluş amacından saptığı için ayrılıyor.

"Beni elindeki sopa ile darp etti"

Hasan Koyuncu verdiği ifadede Kuytul hakkında daha önce ortaya çıkmayan bir bilgiyi veriyor. Alparslan Kuytul'un kendisini darp ettiğini öner süren Koyuncu, şöyle ifade veriyor:

"Arkadaşımın yeğenine sarkıntılık eden şahsı uyarmak için gittiğimizi Alparslan Kuytul duymuş ve vakıf merkezinde benim elime sopa vererek birlikte olduğumuz arkadaşımızı darp etmemi, kendisinin haberi olmadan neden gittiğimizi sordu. Ben de kendisine sormaya gerek olmadığını söylemem üzerine beni elindeki sopa ile darp etti, ancak şikayetçi olmadım."

İtibarsızlaştırma taktiği

Hasan Koyuncu, örgütten ayrılanların Alparslan Kuytul tarafından, itibarsızlaştırılmaya çalışıldıklarını da belirterek, Galip Taşkıran Kıran ve Davut Taşkıran olayını ifadesinde ayrıntılı olarak anlattı:

"2016'ın sonlarına doğru Danimarka ülkesi Kopenhag'da vakfın şubesinde dini konular üzerine ders veren Galip Kıran'ın Alparslan Kuytul ile görüş ayrılığından dolayı vakıfla irtibatını koparmasından sonra, Alparslan Kuytul kendisinin de bulunduğu videoyu sosyal medya üzerinden Galip Kıran'ı linç etmek amacıyla yayınlamak istedi. Ben de sözlü olarak Alparslan Kuytul'u böyle bir videoyu paylaşmaması konusunda uyardım. Ancak kendisi bunu kabul etmedi ve videoyu sosyal medyada paylaştı. Video içeriğinde Alparslan Kuytul'un yanıda üç-dört kişinin de  olduğu, bu şahısların Galip hakkında evli bir bayanla flört ettiği, mesajlaştığı şeklinde konuşmaları iddiasıyla Galip'i vakıf içerisinde itibarsızlaştırmak çabası içinde olduğunu gördüm.

(...) Davut Taşkıran, Alparslan Kuytul'a geçmiş tarihte, evli bir bayanla birlikteliğinin olduğunu itiraf etmişti. Sonrasında 2012 yılında vakıftan ayrılmasından sonra sosyal medyadan dini konular üzerine kendince ders vermeye başlaması üzerine Alparslan Kuytul, bu derslere devam etmesi halinde kendisine yapmış olduğu itirafı yayınlamakla gözdağı vererek, Davut'un ders vermesini engellemiştir."

 

 

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