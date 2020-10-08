15 Temmuz hain darbe girişimini bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlayan, koronavirüs sürecinde 'namaz' provokasyonuna kalkışarak bu konuda terör örgütleri FETÖ ve DHKP-C'den de destek alan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucusu olan Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha geldi.

Kuytul, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin çağrısı üzerine Kobani’ye destek bahanesiyle PKK/YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen, 2 polis ve 37 sivilin şehit edildiği 6-8 Ekim provokasyonuna karıştığı gerekçesiyle tutuklanan HDP'li Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'e ve tutuklanan diğer HDP'lilere arka çıkmaya kalktı.

Kuytul, yaptığı açıklamada, "Dağdan inin siyaset yapın dediniz ovada, bunlar da ovada siyaset yapmak istiyor, engelliyorsunuz." iddiasında bulunarak HDP'li olmadıklarını, oy da vermediklerini savundu.

Kobani olaylarını görmezden gelen Kuytul, tutuklanmaların hiçbir gerekçe gösterilmeden yapıldığını öne sürdü.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmadığını ileri süren Kuytul, "PKK propagandası yaptıysam Allah belamı versin. Ben senin yaptığın zulme tepki gösteriyorum. Ben onlardan mıyım onların propadangasını yapayım. Onlardan olanlar bile konuşmaya korkuyor. Ben senin zulmüne tepki gösteriyorum, kime yaparsan yap zulüm zulümdür" şeklinde skandal iddialarda bulundu.