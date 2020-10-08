  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile bilinen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 22:33:00 -

15 Temmuz hain darbe girişimini bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlayan, koronavirüs sürecinde 'namaz' provokasyonuna kalkışarak bu konuda terör örgütleri FETÖ ve DHKP-C'den de destek alan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucusu olan Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha geldi.

Kuytul, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin çağrısı üzerine Kobani’ye destek bahanesiyle PKK/YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen, 2 polis ve 37 sivilin şehit edildiği 6-8 Ekim provokasyonuna karıştığı gerekçesiyle tutuklanan HDP'li Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'e ve tutuklanan diğer HDP'lilere arka çıkmaya kalktı.

Kuytul, yaptığı açıklamada, "Dağdan inin siyaset yapın dediniz ovada, bunlar da ovada siyaset yapmak istiyor, engelliyorsunuz." iddiasında bulunarak HDP'li olmadıklarını, oy da vermediklerini savundu.

Kobani olaylarını görmezden gelen Kuytul, tutuklanmaların hiçbir gerekçe gösterilmeden yapıldığını öne sürdü.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmadığını ileri süren Kuytul, "PKK propagandası yaptıysam Allah belamı versin. Ben senin yaptığın zulme tepki gösteriyorum. Ben onlardan mıyım onların propadangasını yapayım. Onlardan olanlar bile konuşmaya korkuyor. Ben senin zulmüne tepki gösteriyorum, kime yaparsan yap zulüm zulümdür" şeklinde skandal iddialarda bulundu.

Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama
Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

Gündem

Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!
Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!

Gündem

Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!

Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı
Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı

Gündem

Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı

Alparslan Kuytul’dan korona virüs tedbirlerine yönelik provokasyon girişimi
Alparslan Kuytul’dan korona virüs tedbirlerine yönelik provokasyon girişimi

Aktüel

Alparslan Kuytul’dan korona virüs tedbirlerine yönelik provokasyon girişimi

FETÖ'den 'namaz' provokasyonu yapan Alparslan Kuytul'a destek!
FETÖ'den 'namaz' provokasyonu yapan Alparslan Kuytul'a destek!

Gündem

FETÖ'den 'namaz' provokasyonu yapan Alparslan Kuytul'a destek!

Oda TV'nin 'Alparslan Kuytul' manşetini paylaşan Fazıl Duygun: Kimler kimlerle beraber
Oda TV'nin 'Alparslan Kuytul' manşetini paylaşan Fazıl Duygun: Kimler kimlerle beraber

Gündem

Oda TV'nin 'Alparslan Kuytul' manşetini paylaşan Fazıl Duygun: Kimler kimlerle beraber

DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi'nden Alparslan Kuytul'a destek!
DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi'nden Alparslan Kuytul'a destek!

Gündem

DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi'nden Alparslan Kuytul'a destek!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan o isme sert sözler: Ajan mısın, provokatör müsün?
Cübbeli Ahmet Hoca'dan o isme sert sözler: Ajan mısın, provokatör müsün?

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan o isme sert sözler: Ajan mısın, provokatör müsün?

Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirini böyle ihlal etti
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirini böyle ihlal etti

Gündem

Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirini böyle ihlal etti

Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile ilgili çarpıcı açıklama
Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile ilgili çarpıcı açıklama

Gündem

Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile ilgili çarpıcı açıklama

Alparslan Kuytul: Emniyet benim canımı sıkmasın!
Alparslan Kuytul: Emniyet benim canımı sıkmasın!

Gündem

Alparslan Kuytul: Emniyet benim canımı sıkmasın!

Tepki yağıyor! Alparslan Kuytul'dan skandal 'baro' açıklaması
Tepki yağıyor! Alparslan Kuytul'dan skandal 'baro' açıklaması

Gündem

Tepki yağıyor! Alparslan Kuytul'dan skandal 'baro' açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Israrla ben onlardanım diyor ve bela okuyor. O bela sahibin bulur.
  • Yanıtla

Fatih Çolak

Sanki Allah'a inanıyormuş gibi konuşuyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Azerbaycan'dan Yunanistan kararı
Dünya

Azerbaycan'dan Yunanistan kararı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın nota kararı sonrası Atina Büyükelçisini geri çağırdı.
Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!
Dünya

Bedel mi ödediler? Yunanistan, ABD'ye sattı!

Büyük bir ekonomik krizde olan Yunanistan, ülkenin önemli şirketlerini ve stratejik noktalarını bir bir satıyor. Atina yönetimi bu kez Sakar..
Cansu Dere kimdir?
Biyografi

Cansu Dere kimdir? "Sadakatsiz" oyuncusu Cansu Dere nerelidir?

Sözde dizilerde sergilenen rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. Reyting uğruna milli ne manevi değerlerimiz ayaklar altına alınıyor. Gayri ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay