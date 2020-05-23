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Gündem

Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirini böyle ihlal etti

Polisin itidal çağrısına rağmen yaptığı 'namaz' provokasyonu nedeniyle büyük tepki çeken Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un bugün yayınladığı fotoğraflarda da, bayramlaşma anında maske takmadığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:29:00 -
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirini böyle ihlal etti

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalışmıştı. Kuytul, vatandaşların birbirlerini ziyaret edip koronavirüsün yayılmasına neden olmaması için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararını da "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek, İslam'a ve Müslümanlara ihanettir!" şeklinde akıllara zarar bir şekilde yorumlamıştı.

Maskesiz bayramlaşma!

'Namaz' provokasyonu nedeniyle büyük tepki çeken Kuytul'un bugün yayınladığı fotoğraflarda da, bayramlaşma anında maske takmadığı görüldü.

Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama
Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

Gündem

Alparslan Kuytul'dan akıllara zarar açıklama

Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!
Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!

Gündem

Alparslan Kuytul ve ekibinden 'namaz' provokasyonu!

Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı
Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı

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Polisin itidal çağrısını dinlemeyen Alparslan Kuytul ve ekibi halkı böyle provoke etmeye çalıştı

Alparslan Kuytul’dan korona virüs tedbirlerine yönelik provokasyon girişimi
Alparslan Kuytul’dan korona virüs tedbirlerine yönelik provokasyon girişimi

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Alparslan Kuytul’dan korona virüs tedbirlerine yönelik provokasyon girişimi

FETÖ'den 'namaz' provokasyonu yapan Alparslan Kuytul'a destek!
FETÖ'den 'namaz' provokasyonu yapan Alparslan Kuytul'a destek!

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Yorumlar

karlıdağlar

karantina kanunlarına uymadıkları için o günkü topluluktaki her birine 3150 lira ceza kesildi mi kesilmedi mi?
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