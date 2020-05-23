Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirini böyle ihlal etti

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalışmıştı. Kuytul, vatandaşların birbirlerini ziyaret edip koronavirüsün yayılmasına neden olmaması için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararını da "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek, İslam'a ve Müslümanlara ihanettir!" şeklinde akıllara zarar bir şekilde yorumlamıştı.

Maskesiz bayramlaşma!

'Namaz' provokasyonu nedeniyle büyük tepki çeken Kuytul'un bugün yayınladığı fotoğraflarda da, bayramlaşma anında maske takmadığı görüldü.