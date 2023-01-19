Alparslan Kuytul Koray Sarısaçlı davasında ifade verdi!

İş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, SEGBİS yönetmi ile ifade verdi.

Kuytul savunmasında "Biz sadece vakıf faaliyeti yürüttük. Kimseye yönelik yağma eylemi gerçekleştirmedik" diyerek iddiaları reddetti.

Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 9'u tutuklu 13 sanığın, Koray Sarısaçlı'yı kaçırıp alıkoyma ve bir doktor tehdit etme suçlamalarıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul, Erol Ardıç, E.T, E.E, R.T, U.B, R.B, A.A. ve V.T. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.B, H.A, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi!

SEGBİS kaydı ile savunmasına devam eden Alparslan Kuytul, yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, bir suç örgütü olmadıklarını söyledi.

Müşteki Bülent Tümkaya'yı tanımadığını ileri süren Kuytul, "Biz sadece vakıf faaliyeti yürüttük. Kimseye yönelik yağma eylemi gerçekleştirmedik. İddianamede yer alan örgüt içi evlilik iddiasını da kabul etmiyorum. Evlilik konusunda kimseye karışmadım. Dosya kapsamında yer alan müşteki beyanlarının tamamı çelişkilidir. Kimseden para toplamadım" ifadesini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, diğer sanıkların savunmalarının tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.

İddianamede sanıkların 30 yıl 6 ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.