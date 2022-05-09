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Gündem Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Gündem

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 09:00:00 - 2022-05-09 09:38:27

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alındığı haberini eşi Semra Kuytul duyurdu. Vakfı sosyal medya hesabından Kuytul'un sağlık kontrolünden çıkarken çekilen görüntüleri paylaştı.

Alparslan Kuytul kimdir?

Alpaslan Kuytul 1965 yılında Adana’nın Karataş ilçesinde doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında Mısır’ın başkenti Kahire'de bulunan El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversite'de okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurdu.

Alparslan Kuytul eşi kimdir? Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul kaç yaşında?
Alparslan Kuytul eşi kimdir? Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul kaç yaşında?

Biyografi

Alparslan Kuytul eşi kimdir? Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul kaç yaşında?

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