Alparslan Kuytul: Emniyet benim canımı sıkmasın!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Çevresindekiler tarafından 'Hocaefendi' olarak adlandırılan Alparslan Kuytul, Ramazan ayının son günü beraberindeki kalabalıkla Adana Merkez Camisi'nin avlusundaki Merkez Park'ta Teravih Namazı kılmak isteyince emniyet güçlerinin engeli ile karşılaşmıştı. Yaşananların ardından kameralar karşısına geçen Kuytul, emniyete tehditler savururken, beddualara sığındı.

'Emniyet benim canımı sıkmasın'

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan karara göre camiler geçici süreliğine ibadete kapatıldı. Camilerin açılmasına birkaç gün kala yaşanan Namaz provokasyonunu kameralar karşısında değerlendiren Alparslan Kuytul, emniyet güçlerine 'Benim canımı sıkmayın' diyerek tehditler savurdu. Kuytul, salgınla mücadelede camilerin geçici süre kapatılması kararına da yine baş kaldırarak devleti cemaatleri bitirmek istemesi ile suçladı. Akıllara durgunluk veren yorumları ile provokasyonunu sürdüren Kuytul, şu ifadeleri kullandı:

"Sen 'cemaatle Namaz kılamazsınız' dedin diye ben sana uyacak değilim. 'Neden evinde kılmıyorsun?' Kılmıyorum, kılmıyorum. Evimde kılmak zorunda mıyım? Bu memleket bir tek senin babanın memleketi mi? Park da benim, yol da benim. Her taraf sizin mi? Cemaat kültürünü bitirmek istiyorlar. Namaz da bile. Provokasyon yapanın Allah belasını versin. Yapmadığımız halde yapıyorsunuz diyenin de Allah belasını versin."

'İzmir'deki olay da provokasyon değil'

İzmir'de cami hoparlöründen 'Çav Bella' marşının çalınmasını da değerlendiren Kuytul, "İzmir'deki olaya da provokasyon diyorlar. Hatta o birinci provokasyonmuş, bizimki de ikinciymiş. Ne o provokasyon ne de bu." dedi.

İzmir'de yapılan alçaklık üzerinden mesaj vermeyi sürdüren Kuytul, "Cami hoparlöründen şarkı çalan komünistler bir güç gösterisi yaptı." ifadelerini kullanırken kendilerinin de provokasyon değil, güç gösterisi yaptıklarını ima etti:

" 'Artık camilerden de marşlarımızı söyletiriz' diyorlar. Bir güç gösterisi var. Güçlendik demek istiyorlar. Sen hiçbir şey görmek istemediğin için 'O da bu da provokasyon' diyorsun. O komünist güçlerin bir güç gösterisidir. Yavaş yavaş toplumu buna alıştırmasıdır. 'Camiler bir tek sizin değil, biz de kullanırız' demeleridir."