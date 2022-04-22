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Aktüel Alparslan Kuytul: Bana bir suikast olursa bunu yapan Türk derin devletidir
Aktüel

Alparslan Kuytul: Bana bir suikast olursa bunu yapan Türk derin devletidir

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, kendisine suikast yapılabileceğini iddia ederek "Bana bir suikast olursa bunu yapan Türk derin devletidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 17:18:00 - 2022-04-22 17:26:49

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Türk derin devletinin kendisine suikast yapabileceğini iddia etti.

Adana'dan Siirt'e iftar programına giderken 5 kez arabadan indirilerek arandığını ileri süren Kuytul, şunları söyledi:

"Bütün kontrol noktalarında çok sayıda asker ve polis vardı. Bu hiç normal değil. Bizi arabadan indirip kameraya almaları da hiç normal değil. Bunun sadece rutin bir kontrol olduğuna da inanmıyorum Hayatımda böyle sıkı bir arama görmedim. Başka birşey planlanmış olabilir. Bir suikast planı yapıldığından şüpheleniyorum. Eğer bir suikast olursa bunu yapan Türk derin devletidir."

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