"Alparslan: Büyük Selçuklu"ya sürpriz transfer! Bakın kimi oynayacak
Barış Arduç'un başrolünde yer aldığı "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisine Serhat Tutumluer dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide "Tekfur Grigor" rolüyle izleyenlerin karşısına çıkacak.
TRT'nin başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Yapıma son olarak ünlü oyuncu Serhat Tutumluer dahil oldu. Oyuncu, projede "Tekfur Grigor" rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Yapımda "Akça Hatun"u oynayan Fahriye Evcen, sezon finalinde diziye veda etmişti.