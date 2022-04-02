Alparslan Büyük Selçuklu'ya sürpriz isim! Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı...
Pazartesi günleri ekranlara getiren Alparslan Büyük Selçuklu'ya Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan Mehmet Ünal dahil oldu.
TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosuna son dönemin aranan oyuncularından Mehmet Ünal dahil oldu.
Başarılı oyuncu Mehmet Ünal, dizide Prens Liparit'in savaşçı oğullarından "İvan" rolünü canlandırmaya başladı. Babasının kafatasını yanında taşıyıp onunla konuşan "İvan" karakteri, renkli kişiliğiyle izleyici tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu.
Babasının intikamını almak üzere "İvan" rolüyle sevilen dizinin 19. bölümünde yerini alan Mehmet Ünal, tarihi dizilerin aranan yüzlerinden biri. İzleyenleri adeta ekrana kilitleyen Ünal, İvan karakteriyle oynadığı rolün hakkını vererek izleyicilerden tam not aldı.