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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'ya 3 bomba isim! Ortalığı sallamaya geliyorlar
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'ya 3 bomba isim! Ortalığı sallamaya geliyorlar

TRT1'de ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Ezgi Çelik, Bora Cengiz ve Umut Karadağ gibi önemli isimler dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 17:04:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'ya 3 bomba isim! Ortalığı sallamaya geliyorlar

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Akli Film’in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu hafta sezon finali yaptı. Ancak ekip tatile çıkmak yerine yeni sezonda ekrana gelecek ilk 2 bölümün çekimlerini tamamlayacak. Bu nedenle yeni sezon çekimleri haftaya başlayacak.

Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini anlatan dizinin yeni sezon bölümlerine Ezgi Çelik, ibrahim Yınal’ın eşi Öke Hatun’a, Bora Cengiz ise Alexander karakterlerine hayat verecek. Projeye ayrıca başarılı oyuncu Umut Karadağ dahil oldu.

Barış Arduç’un başrolünü oynadığı dizinin esas kadını yani Melikşah’ın annesi Seferiye Hatun’un gençliğini oynayacak oyuncu için de arayış sürüyor. Dizinin ilk sezonu Uyanış Büyük Selçuklu’da karaktere Çiğdem Selışık Onat oynamıştı.

birsenaltuntas.com

 

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