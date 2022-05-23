Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı baba oluyor

Deliha filminin setinde tanışan Gupse Özay ile kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Barış Arduç ile Gupse Özay cephesinden sevindiren bir haber geldi.

Gupse Özay 5 aylık hamile

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gupse Özay beş aylık hamile. Ünlü çift, iddiaya göre kız bebek bekliyor. Özay'ın doğumu eylül ayında gerçekleşecek.

Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde "Gupse hanımı göremiyoruz" sorusuna "Evde yazıp çiziyor" yanıtını vermişti.