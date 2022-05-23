Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı baba oluyor
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde "Sultan Alparslan" karakterini oynayan Barış Arduç, ile eşi Gupse Özay'dan sevindiren bir haber geldi. Gupse Özay ile Barış Arduç'un bebek beklediği iddia edildi. Özay'ın 5 aylık hamile olduğu öne sürüldü.
Deliha filminin setinde tanışan Gupse Özay ile kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Barış Arduç ile Gupse Özay cephesinden sevindiren bir haber geldi.
Gupse Özay 5 aylık hamile
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gupse Özay beş aylık hamile. Ünlü çift, iddiaya göre kız bebek bekliyor. Özay'ın doğumu eylül ayında gerçekleşecek.
Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde "Gupse hanımı göremiyoruz" sorusuna "Evde yazıp çiziyor" yanıtını vermişti.