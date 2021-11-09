Alparslan: Büyük Selçuklu'dan olay fragman! Seyirci gözlerine inanamadı
İlk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu yeni tanıtımda "Akça Hatun"un asıl kimliği izleyenleri şoke etti.
Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı dizi ilk bölümüyle izleyicileri adeta ekran başına kilitledi.
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma "Devletimize kim hainlik ederse kellesini kopartırım" sözleri damga vururken "Akça Hatun"un asıl kimliği seyirciyi şoke etti.
Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu
Barış Arduç - Sultan Alparslan
Fahriye Evcen - Akça Hatun
Mehmet Özgür - Nizâmülmülk
Mim Kemal Öke - Akbilge
Erdinç Gülener - Çağrı Bey
Batın Uçan - Kavurd Bey
Barış Bağcı - Tuğrul Bey
Korel Cezayirli - Süleyman
Esila Umut - Cevher Hatun
Burak Ali Özkan - Şehzade Mesud
Zeynep Özder - Begim Şehver
Gizem Karaca - Evdokya
Sarp Levendoğlu - Romen Diyojen
Ferit Kaya - Emir Bozan
Uygar Özçelik - İbrahim Yınal
Ayşegül Ünsal - Akınay
Yurdaer Okur - Tuğrul Bozan
Sinan Tuzcu - Dukas
Toprak Sergen - Kekavmenos
Rabia Soytürk - Karaca Hatun
Fırat Topkorur - Alpagut
Burak Şafak - Avar Alp
Onur Ayçelik - Artuk Alp
Kutay Sungar - Atsız Alp
Emre Bulut - Afşin Alp
Alparslan Büyük Selçuklu konusu
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir.
Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır.
Bu Alparslan ve Akça arasındaki sevdanın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar.
Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.