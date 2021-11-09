Alparslan: Büyük Selçuklu'dan olay fragman! Seyirci gözlerine inanamadı

Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı dizi ilk bölümüyle izleyicileri adeta ekran başına kilitledi.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma "Devletimize kim hainlik ederse kellesini kopartırım" sözleri damga vururken "Akça Hatun"un asıl kimliği seyirciyi şoke etti.

Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu

Barış Arduç - Sultan Alparslan

Fahriye Evcen - Akça Hatun

Mehmet Özgür - Nizâmülmülk

Mim Kemal Öke - Akbilge

Erdinç Gülener - Çağrı Bey

Batın Uçan - Kavurd Bey

Barış Bağcı - Tuğrul Bey

Korel Cezayirli - Süleyman

Esila Umut - Cevher Hatun

Burak Ali Özkan - Şehzade Mesud

Zeynep Özder - Begim Şehver

Gizem Karaca - Evdokya

Sarp Levendoğlu - Romen Diyojen

Ferit Kaya - Emir Bozan

Uygar Özçelik - İbrahim Yınal

Ayşegül Ünsal - Akınay

Yurdaer Okur - Tuğrul Bozan

Sinan Tuzcu - Dukas

Toprak Sergen - Kekavmenos

Rabia Soytürk - Karaca Hatun

Fırat Topkorur - Alpagut

Burak Şafak - Avar Alp

Onur Ayçelik - Artuk Alp

Kutay Sungar - Atsız Alp

Emre Bulut - Afşin Alp

Alparslan Büyük Selçuklu konusu

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir.

Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır.

Bu Alparslan ve Akça arasındaki sevdanın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar.

Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.