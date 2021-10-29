Alparslan Büyük Selçuklu'dan nefes kesen yeni tanıtım
İzleyicilerin heyecanla beklediği "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin 1. bölüm 2. fragman yayınlandı.
Sultan Aparslan'ın destansı hikayesini konu edinen "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı adeta nefes kesti.
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi ''Uyanış Büyük Selçuklu''nun devamı niteliğinde olan "Alparslan: Büyük Selçuklu" için geri sayım başladı.
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Akli Film imzalı "Alparslan: Büyük Selçuklu"nun merakla beklenen 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Tarih tutkunlarının merakla beklediği dizi, 8 Kasım Pazartesi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Öte yandan dizinin yeni sezon kadrosuna Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Esila Umut, Barış Yağcı, Erdinç Gülener ve Gizem Karaca gibi ünlü isimler dahil oldu.